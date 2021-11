Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Körperverletzung und Randale an Halloween

Wörrstadt, Am Krag, 31.10.2021, ca. 19:00h (ots)

Vor einer Garage feiern mehrere Anwohner zusammen mit ihren Kindern (etwa zehn Kinder um die zehn Jahre alt) "Halloween". Die Garage steht offen; es sind Süßigkeiten zum Mitnehmen ausgelegt. Gegen 19:00h kommt eine Gruppe von ca. 15 Jugendlichen im Alter zw. 14 und 18 Jahren an diese Garage. Eine Person dieser Gruppe betritt einfach das offenstehende Haus und eine andere die Garage. Weiterhin nehmen andere Mitglieder der Gruppe unverschämt viel Süßigkeiten an sich. Der Hausherr verweist die Gruppe aus seinem Haus und vom Grundstück. Nach anfänglichem Herumpöbeln werfen einige Jugendliche beim Verlassen des Grundstückes noch mehrere Fahrräder zu Boden und gehen weiter in Richtung Rommersheimer Str.. Dort halten sich mehrere Kinder der feiernden Anwohner auf. Ein Vater geht zu der Gruppe, um eine Auseinandersetzung zu verhindern. Es kommt zunächst zu einer Streitigkeit. Der 52jährige Geschädigte wird plötzlich von einem jungen Mann aus der Gruppe mit der Faust ins Gesicht geschlagen und an der Nase verletzt. Im Moment muss von einer Nasenfraktur ausgegangen werden. Die Gruppe entfernt sich Richtung Rommersheim und der Verletzte geht zum Haus zurück. Zehn Minuten später erscheint die Gruppe erneut am o.a. Haus am Krag. Alle tragen einen Mundnasenschutz, einige halten kleine Holzstöcke in den Händen. Sie fordern den Verletzten auf, vor das Haus zu kommen. Nachdem sie erfahren, dass die Polizei informiert ist, verschwindet die Gruppe in Richtung Kreuznacher Str.. Dabei wird offenbar aus der Gruppe heraus ein Stein auf einen parkenden Wagen geworfen. Wer kann Hinweise zu dieser Gruppe an u.a. Kontakt geben?

