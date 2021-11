Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Autoknacker entwenden Bordelektronik

Wie der Kripo gestern Vormittag bekannt wurde, hatten unbekannte Täter am Mittelochsenplatz einen PKW aufgebrochen und die Bordelektronik fachmännisch ausgebaut und entwendet. Die Geschädigte hatte ihr Auto, 1er BMW Cabrio, Baujahr 2009 am vergangenen Sonntag auf dem Parkplatz im Bereich der Schrebergärten Mittelochsenplatz / Hammelsdamm abgestellt. Ganze Arbeit leisteten die Täter, nachdem sie das Schloss der Fahrertür aufgebohrten hatten. Im Innenraum demontierten und entwendeten sie das Navigationssystem, Bedienelemente, Tachometer, Lenkrad, Airbags und die Außenspiegel. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

