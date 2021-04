Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Tierarztpraxis

Plaidt (ots)

Am Sonntag, den 11.04.2021, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in Plaidt. Aufgrund der Auslösung einer Alarmanlage ließen die Täter von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchteten vom Tatort. Auf der Flucht wurden zwei junge Männer beobachtet, die mit einer viertürigen Limousine vom Tatort in Richtung Truckpoint flüchteten. Zeugen berichteten von lauten Motoren- oder Auspuffgeräuschen. Die PI Andernach bittet unter 02632-9210 oder PIAndernach@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise zu den flüchtigen Personen oder dem Fahrzeug.

