Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zigarettenautomat entwendet

Lehmen Mosel (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag, 17.04., auf Sonntag 18.04., nach bisherigen Erkenntnissen vier Zigarettenautomaten. Zwei in der Ortschaft Lehmen, einer in der Ortschaft Hatzenport und einer in der Ortschaft Lieg im Hunsrück. Diese wurden durch Werkzeugeinsatz von der Wand gehebelt und im Anschluss mit einem Fahrzeug abtransportiert. Eventuell haben Bürger die Taten gehört und/oder beobachtet, wir bitten um entsprechende Mitteilung an die Polizei in Brodenbach unter 02605/ 98021510 oder Cochem unter 02671/9840.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell