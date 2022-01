Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) In Hochwaldstraße gegen Mauer gefahren und abgehauen - Zeugen gesucht (20.01.2022)

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Hochwaldstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog vom Buchenweg nach rechts in die Hochwaldstraße ab, kam aufgrund von Schneeglätte nach links von der Fahrbahn ab und fuhr im Bereich der Hausnummer 64 gegen eine Mauer. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 6.000 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall bzw. dem Fahrer geben können. Sein Auto müsste an der Fahrerseite sowie der Motorhaube vorne links einen Schaden aufweisen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

