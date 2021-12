Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - Rundumleuchte aus Garage gestohlen

Reken (ots)

Diebe haben in den vergangenen Tagen einen Lagerraum auf dem Gelände eines Vereins in Klein Reken einen ungebetenen Besuch abgestattet. Aus der Garage auf dem Areal an der Straße "Zum Sportplatz" entwendeten die Täter unter anderem mehrere Vorhängeschlösser und eine gelbe Rundumleuchte. Zu der Tat kam es zwischen Heiligabend, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 11.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

