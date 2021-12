Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Gastronomiebetrieb

Bocholt (ots)

Auf Technik und Spirituosen abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt: Die Täter waren gewaltsam in einen gastronomischen Betrieb an der Werther Straße eingedrungen. Um hineinzukommen, hebelten sie ein Fenster auf. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher zwei Flaschen Whiskey und einen Tablet-Computer. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell