Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Heiden - Ladendiebin wiedererkannt

Ahaus/Heiden (ots)

Der Innenraum war voll mit Bierkisten der Marke Veltins und mehreren originalverpackten Wasseraufbereitungsautomaten, als Polizeibeamte einen Wagen auf der BAB A31 am Mittwoch anhielten. In dem silberfarbenen VW Touran saßen zwei Personen, die der Polizei einschlägig bekannt sind. Eine Zeugin hatte in Ahaus eine der Beiden als Ladendiebin vom Vortag wiedererkannt und die Verfolgung aufgenommen. Sie gab fortlaufend die Fahrroute an die Polizeileitstelle durch: So konnte das Duo schließlich angehalten werden. Ein Volltreffer: Der Fahrer, ein 35 Jahre alter Dortmunder, stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Einen Führerschein hatte er zudem nicht. Mit im Auto saß die mutmaßliche Ladendiebin vom Vortag, eine 31 Jahre alte Dortmunderin. Die Kennzeichen passten nicht zu dem angehaltenen Wagen und waren zudem mit gefälschten Siegeln sowie gefälschter Hauptuntersuchungsplakette versehen. Kaufbelege für das Bier und die Automaten konnten das Pärchen nicht vorlegen. Ein Arzt entnahm dem Dortmunder eine Blutprobe, um den Konsum verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

