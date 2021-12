Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hundsangen (ots)

Am Sonntag, den 12.12.2021 gegen 02:10 Uhr, befuhr ein 33-jähriger PKW-Fahrer die Schulstraße aus Richtung Hadamar kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. In einer Linkskurve kam er aufgrund von Alkoholeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Am Fahrzeug selbst entstand Totalschaden, auch die Hauswand wurde erheblich beschädigt. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde sein Führerschein sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Da die Straße und der Gehweg erheblich durch austretende Betriebsstoffe verunreinigt wurden musste die Unfallstelle durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell