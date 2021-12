Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos mutwillig beschädigt

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtgebiet sind zwei Autos von unbekannten Tätern mutwillig beschädigt worden. Am Mittwoch gingen entsprechende Anzeigen aus der Bahnhofstraße und der Richard-Wagner-Straße ein.

In der Bahnhofstraße malträtierten die Unbekannten einen Mercedes Benz. Als der Halter am Mittwoch gegen 8.50 Uhr zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass der Heckscheibenwischer abgerissen wurde. Außerdem hinterließen die Täter eine Delle in der Kofferraumklappe unterhalb der Heckscheibe. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die genaue Tatzeit ist unklar, da der Wagen mehrere Tage stand.

Gegen 13 Uhr meldete sich ein anderer Autobesitzer, dessen Toyota Yaris seit dem Vorabend in der Richard-Wagner-Straße in Höhe des Hauses Nummer 69 abgestellt war. Hier traten Unbekannte den Außenspiegel auf der Beifahrerseite ab. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht. Zeugen, denen in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmittag, 13 Uhr, jemand aufgefallen ist, der sich an dem Toyota zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell