Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe nehmen mit, was im Auto herumliegt

Kaiserslautern (ots)

Weil er sein Auto über Nacht unverschlossen abgestellt hat, ist ein Mann im Stadtgebiet Opfer von Dieben geworden. Am Mittwochmorgen stellte der 29-Jährige fest, dass unbekannte Täter in der Straße "Lothringer Dell" in seinen VW Golf eingedrungen sind und sich die Geldbörse unter den Nagel gerissen haben, die im Wageninneren abgelegt war. Darin befanden sich unter anderem der Personalweis sowie mehrere EC- und Kreditkarten. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.20 Uhr.

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag waren Diebe im Oskar-Schlemmer-Ring aktiv. Zwischen 22 und 11 Uhr drangen sie auf noch nicht geklärte Weise in einen verschlossenen Pkw ein und durchsuchten ihn. Gestohlen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen eine Sonnenbrille sowie das Serviceheft des Fahrzeugs.

Hinweise auf verdächtige Personen, die als Täter in Frage kommen, bitte an die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 - 2620 oder an die Polizeiinspektion 2 unter 0631 / 369 - 2250. |cri

