POL-WE: Zusammenstoß am Zebrastreifen

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 08.09.2021

Bad Nauheim: Zwei Verletzte und leichter Sachschaden sind das Resümee eines Unfalles auf der Parkstraße am Montag (6.9.) gegen 15.30 Uhr. Der Fahrer eines blauen Ford beachtete an einem Fußgängerüberweg im Bereich der Kurstraße nicht das Ehepaar, das die Parkstraße gerade überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem blauen PKW und den beiden Fußgängern. Beide Personen erlitten Verletzungen. Die 66-Jährige verbrachten Rettungskräfte mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 72-jährige Begleiter verletzte sich bei der Kollision leicht. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt. Offenbar war der Mann durch den Säugling im Fond des Fahrzeuges abgelenkt und übersah die Fußgänger deshalb. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

