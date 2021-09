Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Folgemeldung zum Unfall auf der B275 Vollsperrung aufgehoben

Friedberg (ots)

Pressemitteilung der Polizei Wetterau vom 07.09.2021

Folgemeldung zum Unfall auf der B275

Florstadt: Auf der Bundesstraße kam es am Montag (6.9.) gegen 15.45 Uhr zum Zusammenstoß eines Mercedes-Kleinlasters mit einem Pick up der Marke Chevrolet. Dabei geriet offenbar der Pick-up auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dem LKW. Warum der Fahrer des Chevrolet auf die Gegenfahrbahn geriet ist bislang nicht klar. Beide Fahrzeugführer verbrachten Rettungskräfte zur ärztlichen Untersuchung in Krankenhäuser. Die Straße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 18 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell