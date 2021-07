Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl am 10.07.2021 in Bückeburg, Lange Straße, etwa in Höhe der Muckermannpassage.

Dort wurde in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr ein mit einem Faltschloss gesichertes Mountainbike der Marke "Bulls", Typ Copperhead 3, aus dem Fahrradständer entwendet.

Das schwarze Mountainbike mit orangenen Farbstreifen hat einen Zeitwert von ca. 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell