POL-NI: Nienburg: Verkehrsunfall am Kreishaus- Polizei sucht Unfallbeteiligten

Nienburg (ots)

(Haa) Bereits am Samstag, den 10.07.2021, kam es gegen 11:50 Uhr, auf der rückwärtigen Parkfläche des Kreishauses am Schloßplatz zu einem Verkehrsunfall. Dort beschädigte ein 76-jähriger Mann mit seinem grauen Opel Mokka beim Ausparken den hinteren Kotflügel eines hinter ihm geparkten Pkw. Während der Verursacher die Polizei verständigte, entfernte sich der unwissende Unfallbeteiligte unglücklicherweise vom Unfallort. Der Senior konnte den Beamten keine weiteren Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug geben. Die Polizei in Nienburg sucht daher nach dem betroffenen Fahrzeug bzw. der Fahrzeugführerin oder dem Fahrzeugführer. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05021/9778 0 entgegengenommen.

