Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geschwindigkeitsmessung vor Kindergarten

Nienstädt/Hespe (ots)

(ma)

Vor dem Kindergarten in Hespe sind am Dienstag von 10.00 Uhr bis 11.40 Uhr, in der 30er Zone, Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen worden.

Insgesamt wurden acht Verstöße festgestellt, die mit zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, einer Sicherheitsleistung und fünf Verwarngeldern geahndet wurden.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 62 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell