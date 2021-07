Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst: Trickbetrug: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld

Nienburg (ots)

(Haa) Bereits am Dienstag, den 13.07.2021, ist es Betrügern in der Lindhorster Südstraße gelungen einem älteren Herren unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Bargeld abzunehmen.

Gegen 19:00 Uhr meldete sich ein unbekannter Mann telefonisch bei dem 89-jährigen Lindhorster und gab vor von der Polizei zu sein. Der vermeintliche Polizist berichtete dem Senior von mehreren Einbrüchen in seiner Nachbarschaft. Dann bot er ihm an, dass die Polizei sein Bargeld sicher für ihn verwahren würde. Auf weitere Anweisung hin verpackte der Rentner Bargeld im unteren vierstelligen Bereich in einem Kuvert und übergab dieses etwa eine Stunde später an seiner Haustür an eine weibliche Person. Der Geschädigte beschrieb die Frau als ca. 40 Jahre alt, korpulent und ca. 165 cm groß. Weitere Angaben konnte er gegenüber der Polizei nicht machen. Die Polizei in Stadthagen bittet Zeugen die in dem Tatzeitraum von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Bereich der Südstraße und Umgebung verdächtige Feststellungen gemacht haben oder die Hinweise zu der unbekannten Täterin geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

Um sich vor dieser Betrugsform zu schützen, gibt die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Ihnen wichtige folgende Hinweise:

Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Die echte Polizei wird Sie NIE mit der "110" anrufen.

Die echte Polizei wird Sie NIE anrufen und nach Bargeld oder Wertgegenständen fragen, geschweige denn um Herausgabe hiervon bitten.

Beenden Sie umgehend ein solches Telefonat und legen Sie auf! Nehmen Sie Kontakt zu einer Polizeidienststelle Ihrer Wahl auf und schildern Sie die Situation.

Geben Sie Fremden keine Auskünfte über vorhandenes Bargeld oder Wertgegenstände oder eigene sensible Daten.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an eine fremde Person.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen, denn Vornamen können Hinweise auf das Lebensalter geben.

Sprechen Sie im Freundes- und Familienkreis über die Betrugsform.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell