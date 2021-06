Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Fahrzeuggespann umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Mittwoch einen 69 Jahre alten Mann in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 11:20 Uhr im Bereich der Talstraße in Weil im Schönbuch in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Mit einem Traktor und Anhänger, der mit Holz beladen war, fuhr der 69-Jährige auf einem land- und forstwirtschaftlichen Weg in Richtung Breitenstein. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer nach einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeuggespann, sodass es ins Schlingern geriet. Infolgedessen fuhr er in den angrenzenden, leicht abschüssigen Grünstreifen und kippte auf die linke Seite. Hierbei wurde der 69-jährige Mann verletzt. Durch den Unfall entstand an dem Traktor ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

