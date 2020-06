Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Rollerfahrer schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Rollerfahrer schwer verletzt

Ein Rollerfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in der Gemeinde Friedeburg schwer verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr der 15-Jährige gegen 13.40 Uhr mit dem Roller zwischen Brockzetel und Wiesedermeer auf der Radarstraße in Fahrtrichtung Friedeburg und wollte nach links abbiegen. Dabei stieß er mit einer entgegenkommenden 27-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Der 15-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

