POL-LB: Böblingen: Unbekannte hinterlassen Sachschaden und Müll

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hielten sich bislang unbekannte Täter im Bereich der Straße "Ida-Ehre-Platz" in Böblingen auf. Auf dem Platz vor einem Restaurant hinterließen sie Müll und lösten zudem auf einem Podest den Fuß eines Geländers heraus. Obendrein wurde das Geländer verbogen und ein Kiosk unterhalb des Podests mit einem Edding beschmiert. Ein Werbeplakat wurde ebenfalls beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich der angerichtete Sachschaden auf etwa 3.500 Euro belaufen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

