Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Farbschmierereien in der Kleinbottwarer Straße

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu diversen Sachbeschädigungen geben können, die zwischen Dienstag 20:00 Uhr und Mittwoch 11:00 Uhr in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim an der Murr verübt wurden. Durch bislang unbekannte Täter wurden entlang der Kleinbottwarer Straße eine Vielzahl von Farbschmierereien hinterlassen. In den Farben blau und schwarz besprühten die Unbekannten einen Pkw-Anhänger, das Fahrzeugheck eines Chrysler, die Mönch- und Nonnenziegel einer Gartenmauer, die Fassade eines Wohnhauses, einen Verteilerkasten, Werbeplakate und eine Bushaltestelle. Darüber hinaus wurden Briefkästen beschmiert, sodass die Namen der Hausbewohner nicht mehr lesbar sind. Bei den Schmierereien handelt es sich um Striche und Buchstabenkombinationen. Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden.

