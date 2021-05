Polizei Dortmund

POL-DO: Ruhestörung eskaliert - Festnahme und Anzeige

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0468

Als ein Polizist privat in einer Kleingartenanlage zur Ruhe ermahnt, wird er brutal zusammengeschlagen. Die alarmierten Beamten konnten zwei Tatverdächtige festnehmen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es in einer Kleingartenanlage in Bövinghausen am 1. Mai zu einer Ruhestörung. Ein in der Nähe wohnender Dortmunder, von Beruf Polizist, ging gegen 23.45 Uhr in die Kleingartenanlage, um Ruhe zu erbitten. Dort traf er auf zwei augenscheinlich angetrunkene Männer. Er gab sich als Polizeibeamter zu erkennen, woraufhin er unvermittelt mit Schlägen und Tritten traktiert und zusammengeschlagen wurde. Anschließend flüchteten die beiden in Richtung Friedhof.

Der Polizeibeamte wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die alarmierten Beamten zwei Tatverdächtige festnehmen. Es handelt sich um zwei Dortmunder, 30 und 40 Jahre alt. Die Beamten brachten sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell