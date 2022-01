Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Dietingen) Unfall fordert rund 15.000 Euro Sachschaden

A81, Dietingen (ots)

Mit seinem Auto ins Schleudern geraten ist ein 30-Jähriger am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der A81 auf Höhe Dietingen. Der Mann war mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Rottweil unterwegs, als er mit seinem Alfa Romeo ins Schleudern geriet, die Leitplanke touchierte und schließlich in einem Grünstreifen zu stehen kam. Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Bei dem Unfall wurde die rechte Seite des Autos, inklusive beider Achsen, beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei circa 15.000 Euro. Der Alfa Romeo musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell