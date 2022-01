Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstandshandlungen bei Kontrolle

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, kontrollierten Beamte der Bundespolizei gestern Mittag in einem Nahverkehrszug aus Frankreich kommend, einen marokkanischen Staatsangehörigen. Da er sich nicht ausweisen konnte, musste er die Streife auf die Dienststelle begleiten. Hierbei kam es im Rahmen der Identitätsfeststellung zu Widerstandshandlungen, welche dazu führten, dass der Mann kurzzeitig gefesselt werden musste. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks offenbarte sich dann auch der wahrscheinliche Grund für sein Verhalten. Dort hatte er versteckt in seiner Kleidung 3 Laptops, deren Herkunft er nicht belegen konnte. Alle Geräte wurden daraufhin sichergestellt. Die Besitzerin eines Laptops hat sich bereits gemeldet, da sie ihr Gerät mittels App geortet hatte. Den in Deutschland gemeldeten Asylbewerber erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell