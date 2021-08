Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - 420 Meter Stromkabel gestohlen

Isselburg (ots)

In der Zeit von Montag, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 09.00 Uhr, entwendeten Diebe von einem Firmengelände an der Industriestraße ca. 420 m Stromkabel. Der oder die Täter hatten sich Zugang zu dem Gelände verschafft, in dem sie das Schloss des Tores aufbrachen. Das entwendete Kabel war von den Tätern von einer Holzrolle abgewickelt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell