Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter beschädigen Außenspiegel und flüchten

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 27. März, gegen 03.25 Uhr, beobachtete ein 28-Jähriger aus Hamm, wie der Außenspiegel seines auf der Lange Straße geparkten BMW von Unbekannten beschädigt wurde.

Als der 28-Jährige die beiden ansprach, flüchteten sie zu Fuß über die Lange Straße in Richtung Westen. Ein Zeuge konnte zudem beobachten, wie die beiden in eine an der Lange Straße gelegene Parkanlage rannten.

An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Beide Täter sind männlich und geschätzt zwischen 30 und 35 Jahren alt. Einer von ihnen ist etwa 1,60 Meter groß und trug eine helle Jeanshose sowie eine hellbeige Jacke mit einer "Alpha Industries" Aufschrift auf dem Rücken.

Der zweite Täter ist etwa 1,88 Meter groß und hat eine korpulente Statur. Er trug eine grüne Jacke und eine helle Jeanshose. Beide Personen sprachen mit osteuropäischem Akzent.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell