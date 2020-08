Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1110) Tatverdächtiger nach Brandstiftung ermittelt

Erlangen (ots)

Wie mit Meldung 21 vom 06.01.2020 berichtet, hatte es am 04.01.2020 in einem Mehrfamilienhaus in der Baiersdorfer Innenstadt gebrannt. Für die Erlanger Kripo ergaben sich Hinweise auf Brandstiftung. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Gegen 02:00 Uhr hatten Zeugen eine brennende Papiertonne vor dem Anwesen in der Waaggasse gemeldet. Auch wurde kurz darauf ein weiteres Feuer im Müllraum des Mehrfamilienhauses festgestellt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, allerdings erlitten drei Bewohner eine leichte Rauchgasintoxikation. Am Gebäude entstand ein Brandschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Aufgrund der Spurensicherung ergaben sich damals für die Erlanger Kripo Hinweise, dass es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung handeln müsse.

Nach intensiven und langwierigen Nachforschungen konnten die Beamten des zuständigen Fachkommissariats der Erlanger Kriminalpolizei nun einen Tatverdächtigen ermitteln. Der 21-Jährige räumte ein, das Feuer gelegt zu haben.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell