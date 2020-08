Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1107) Auseinandersetzung endete mit Fußtritt gegen den Kopf - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Bereits vor einer Woche (Sonntag 02.08.2020) kam es vor einer Bar in der Nürnberger Altstadt zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Beim Eintreffen der Polizei gegen 04:45 Uhr am Hallplatz befanden sich circa 60 Personen vor der Bar auf der Straße und es herrschte eine aggressive Stimmung. Am Boden lag ein deutlich alkoholisierter Mann (31) und wies Verletzungen im Gesicht auf. Er kam mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik.

Im Zuge der Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte stellte sich heraus, dass der 31-Jährige von einem bislang Unbekannten gegen den Kopf getreten worden sein soll. Der Täter kann nur vage beschrieben werden: Ca. 180 cm groß, mittleren Alters und südländischer Typ.

Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf bzw. zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Tel.-Nr. 0911 2112 6115 zu melden.

Robert Sandmann / mc

