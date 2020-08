Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1106) Marihuana-Plantage sichergestellt

Altdorf bei Nürnberg (ots)

Ein Mann steht im Verdacht, im Altdorfer Ortsteil Hegnenberg Marihuana angebaut zu haben. Jetzt ermittelt die Kripo Schwabach.

Mit Beschluss der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durchsuchten Kriminalbeamte am 06.08.2020 ein Haus in Hegnenberg. Dabei stießen die Beamten auf eine Indoormarihuanaplantage, aufgeteilt in mehrere Anbauzelte. Mehr als zwei Dutzend Marihuana-Pflanzen wurden sichergestellt sowie über 200 Gramm Marihuana und diverse Rauschgiftutensilien. Mehrere Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz waren die Folge.

Robert Sandmann/n

