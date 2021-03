Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei begleitet Abiturienten bei Auto-Korso

Hamm (ots)

Am Samstag, 27. März, zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr, begleitete die Polizei Hamm einen Auto-Korso von Hammer Abiturienten durchs Stadtgebiet.

Start des Korsos - der als Ersatz zur Mottowoche stattfinden sollte - war der Parkplatz am Freibad Süd in Berge. Bevor die Kolonne mit zwanzig Fahrzeugen gegen 19 Uhr das Ziel, einen Parkplatz auf der Schachtstraße am Lippepark erreichten, machte der Tross jeweils einen Zwischenstopp am Maximilianpark und der Waldbühne.

Das coronakonforme Alternativprogramm der Abschlussschüler verlief friedlich - die Polizei musste keine Verstöße ahnden.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell