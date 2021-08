Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

In der Nacht zum Dienstag brach ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus an der Straße Im Nieland ein. Der oder die Täter hatte dazu von der Gartenseite ein Fenster aufgehebelt. Bisher ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

