POL-BOR: Borken - Mehrere Pedelecs gestohlen

Vier Tatorte

Borken (ots)

In der Nacht zum Dienstag hebelten Einbrecher ein Fenster einer Gartenlaube auf einem Privatgrundstück an der Burloer Straße (zwischen Nordring und Butenwall auf). Entwendet wurden ein rotes und ein silberfarbenes Koga-Damenpedelec (jeweils verschlossen).

Auf der Jahnstraße wurden in derselben Nacht zwei weitere Pedelecs (Marke Victoria, gelb-schwarz und rot-schwarz) gestohlen. Die Räder standen ver- und angeschlossen unter einem Carport. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Auf dem bereits beschrieben Teilstück der Burloer Straße wurde gegen 03.45 Uhr ein weiteres verschlossenes Pedelec (KTM, schwarz-orange) aus einem Garten entwendet. Der Täter wurde videografiert, er trug ein Kapuzenshirt. Die Auswertung des Videos dauert noch an.

Auch auf der Jahnstraße gab es in der Nacht zum Dienstag eine weitere Tat. Hier wurde ein Batavus-Rad gestohlen.

Von Tatzusammenhang ist auszugehen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

