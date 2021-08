Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Lowick - Ursache des Turnhallenbrandes steht noch nicht fest

Bocholt-Lowick (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden Feuerwehr und Polizei um kurz nach 03.30 Uhr wegen des Brandes der Turnhalle an der Straßen Elsenpass alarmiert. Bei dem Feuer entstand hoher Sachschaden, der vorläufig auf ca. 2 Mio Euro geschätzt wird. Die Brandstelle wurde heute durch Brandermittler der Kriminalinspektion 1 und einen Brandsachverständigen untersucht. Die Auswertung dauert noch an, die konkrete Brandursache steht noch nicht fest. Da somit derzeit Brandstiftung noch nicht ausgeschlossen werden kann, werden Zeugen, die in der Nach zum Samstag auf dem Schulhof/an der Turnhalle der ehemaligen Grundschule etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, gebeten sich an die Kriminalinspektion 1 (02861-9000) zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell