Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Gartenlaube

Raesfeld (ots)

In der Zeit von Sonntag, 07.30 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr drang ein noch unbekannter Einbrecher in eine Gartenlaube ein und entwendete ein Pedelec samt Zubehör. Das Pedelec wurde ohne den Akku, den Bordcomputer und die Fahrradtaschen auf einer angrenzenden Grünfläche aufgefunden. Ein Zusammenhang mit der Tat auf der Borkener Straße (wir berichteten) ist nicht ausgeschlossen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

