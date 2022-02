Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg

BAB 8: LKW-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein 26 Jahre alter Audi-Fahrer war am Dienstag gegen 19:30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart befuhr er den zweiten Fahrstreifen von links als ein noch unbekannter Sattelzugfahrer, der rechts neben dem 26-Jährigen fuhr, aus ungeklärten Gründen plötzlich nach links auf die Fahrspur des Audi-Fahrers kam. Der Audi-Fahrer versuchte zwar durch Ausweichen und Abbremsen eine Kollision zu verhindern, dies gelang jedoch nicht. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall unbeirrt fort, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten LKW machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell