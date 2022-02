Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Jugendliche in Bus sexuell belästigt

Ludwigsburg (ots)

Eine 16-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 20:05 Uhr mit einem Bus der Linie 760 vom Bahnhof Böblingen in Richtung Waldenbuch. Während der Fahrt wurde sie von einem bislang unbekannten Mann, der neben ihr Platz nahm, unsittlich berührt. Der Unbekannte schob seine Hand so nah an das Gesäß der Jugendlichen, dass er es berührte. Erst als das Mädchen aufstand, nahm er seine Hand weg. Die 16-Jährige sprach einen Bekannten, der sich ebenfalls im Bus befand an, und verließ gemeinsam mit diesem an der Haltestelle "Klaffensteinstraße" den Bus. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann, mit kurzen grauen Haaren gehandelt haben. Er sei mit einer Jeanshose und einer etwas dickeren Jacke bekleidet gewesen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100 225, zu melden.

