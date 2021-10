Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Notarztwagen in Unfall verwickelt (06.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Fahrer eines Notarzteinsatzwagens hat am Mittwoch gegen 22 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Lupfenstraße / Neuffenstraße einen Unfall verursacht. Ein 60-Jähriger fuhr mit einem Audi Q 5 Rettungswagen auf der Neuffenstraße in die Kreuzung ein und missachtete die Vorfahrt eines 74-jährigen VW Golf Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, Verletzte gab es nicht. An beiden Autos, die fahrbereit blieben, entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

