Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Führerschein nach Unfällen in Tiefgarage beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Ein 87-Jähriger war am Mittwoch gegen 16:00 Uhr an gleich zwei Verkehrsunfällen in der Parkhaustiefgarage eines Supermarktes in der Calwer Straße in Sindelfingen beteiligt. Der Senior war in der Tiefgarage mit seiner Mercedes E-Klasse unterwegs und wollte mutmaßlich nach links in Richtung der Ausfahrt fahren. Hierbei touchierte er den Mercedes eines 77-Jährigen, der sich bereits auf der Weggabelung zur Ausfahrt befand. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern fuhr der 87-Jährige weiter. Die 73-jährige Beifahrerin des 77-Jährigen stieg daraufhin aus und eilte dem Senior zu Fuß nach. Auf den Unfall angesprochen habe der Mann entgegnet, dass er lediglich gegen eine Mauer gefahren sei. Er versuchte anschließend zurückzusetzen und fuhr hierbei gegen die B-Klasse eines verkehrsbedingt wartenden 20-Jährigen. Danach parkte der 87-Jährige seinen PKW und behauptete, dass die anderen Beteiligten sein Fahrzeug beschädigt hätten. Da die eingesetzten Polizeibeamten während der Unfallaufnahme gesundheitliche Mängel bei dem E-Klasse-Fahrer feststellten, wurde dessen Führerschein beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 9.500 Euro.

