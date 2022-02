Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Firmeneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag löste in einer Firma in der Carl-Zeiss-Straße in Tamm gegen 01.00 Uhr der Einbruchsalarm aus. Vom zuständigen Sicherheitsdienst wurde daraufhin die Polizei verständigt, welche sofort mit mehreren Streifen der umliegenden Polizeireviere zum Einbruchsobjekt fuhr. Das Firmengebäude wurde umstellt und nach Eintreffen weiterer Verstärkung, darunter auch einer Streife der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, durchsucht. Dabei konnten keine Personen im Gebäude mehr angetroffen werden. Ersten Ermittlungen zufolge waren unbekannte Täter über eine Feuerleiter auf das Flachdach des Fabrikgebäudes gelangt, hebelten dort ein Fenster auf und gelangten so in ein Großraumbüro. Vermutlich lösten sie dabei den Einbruchsalarm aus, wodurch sie gestört wurden und die Flucht ergriffen, ohne zuvor etwas entwendet zu haben. Der entstandene Sachschaden am aufgebrochenen Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

