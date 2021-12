Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Mit Schmuck auf der Flucht

Einbrecher waren am Dienstag in einem Haus in Bad Boll.



Im Lauf des späten Nachmittags müssen die Unbekannten ein Fenster des Hauses im Kornbergweg aufgebrochen haben, so die Erkenntnisse der Polizei. So gelangten die Diebe ins Haus und durchsuchten die Räume. Sie wühlten in Schränken und Schubladen und fanden schließlich den Schmuck der Bewohner. Damit flüchteten die Einbrecher. Als die Bewohner zurückkamen, verständigten sie sofort die Polizei. Die nahm die Ermittlungen auf sicherte die Spuren. Bei den Ermittlungen hofft die Polizei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt:

- Wer hat am Dienstagnachmittag oder am frühen Abend in Bad Boll verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Uhingen (Tel. 07161/93810) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Bad Boll ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

