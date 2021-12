Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unfall auf Zebrastreifen

Am Dienstag wurde eine Frau in Ehingen angefahren und verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr war ein 18-Jähriger im Schmiechgraben unterwegs. Am Kreisverkehr fuhr er mit seinem Audi in Richtung Ulmer Straße weiter. Dabei übersah der Fahrer wohl eine 60-Jährige. Die war eben im Begriff, auf dem Zebrastreifen die Straße zu überqueren. Der Audi erfasste die Frau. Dabei wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige zu.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchste Aufmerksamkeit zu haben. Als Autofahrer wie als Fußgänger. Nur so ließen sich schwere Unfälle vermeiden.

