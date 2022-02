Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Böblingen: Bilanz des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zum Sturmtief "Ylenia"

Ludwigsburg (ots)

Der Landkreis Böblingen kam aus polizeilicher Sicht nach einer ersten Bilanz verhältnismäßig glimpflich durch das Sturmtief "Ylenia". Die Polizei rückte in den vergangenen zwölf Stunden rund fünf Mal aus. Die Fälle erstrecken sich von umgewehten Bauzäunen, herumfliegende Gegenständen bis zu einem umgestürzten Baum in der Schlossstraße Herrenberg. In einem Fall wurde in Böblingen die Fahrzeugtür eines Pkw beim Verlassen des Fahrzeugs gegen ein anderes geschlagen, wodurch Sachschaden entstand.

