Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Sonnenstudio

Düren (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt zu einem Sonnenstudio auf der Arnoldsweiler Straße in Düren und stahlen Geld.

In der Zeit zwischen 21:10 Uhr und 01:57 Uhr drangen der oder die Täter in das Sonnenstudio ein und nahmen Münzgeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe mit.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell