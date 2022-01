Polizei Düren

POL-DN: Falsche Bauarbeiter bestehlen Seniorin

Düren (ots)

Eine 81-jährige aus Düren-Birkesdorf wurde gestern Mittag Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei derzeit unbekannte Männer verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zum Haus der Geschädigten und entwendeten Schmuck.

Am 05.01.2022, gegen 12:00 Uhr, klingelten zwei angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke bei der Geschädigten an der Haustür und gaben an, dass man die die Rohrleitungen im Haus kontrollieren müsse, da es auf einer Baustelle gegenüber zu einem Rohrbruch gekommen sei. Die beiden Unbekannten wurden ins Haus gelassen. Eine mit im Haus anwesende 80 Jährige Zeugin, die ebenfalls im Haus war, begleitete die beiden "Handwerker". Ihr wurde aufgetragen, sich im Badezimmer für weitere Anweisungen bereitzuhalten. Vermutlich in der Zeit begab sich einer der Täter ins Schlafzimmer und entwendete dort den Schmuck, was allerdings erst am Abend gegen 22:00 Uhr bemerkt wurde Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

- beide etwa 170 cm groß - etwa 35-40 Jahre alt - kräftige Statur - dunkle, kurze Haare - trugen Arbeitskleidung mit Warnweste

Die Polizei rät: - Lassen Sie niemals Unbekannte, die Sie nicht bestellt haben in ihr Haus - Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen - Bleiben Sie wachsam und misstrauisch - lassen Sie die Personen nie alleine

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

