Polizei Düren

POL-DN: Tresor gewaltsam geöffnet

Düren (ots)

Eine unliebsame Entdeckung machten am Dienstagmorgen Mitarbeiter einer Pizzeria in Düren. Bislang Unbekannte hatten sich an zwei Tresoren zu schaffen gemacht.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:15 Uhr drangen der oder die Täter in das italienische Schnellrestaurant am Friedrich-Ebert-Platz ein und öffneten zwei Tresore. Die Höhe der Beute ist derzeit noch unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell