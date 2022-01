Polizei Düren

POL-DN: 16-Jährige verletzt - Unfallbeteiligter fuhr weiter

Düren (ots)

Durch das knappe Vorbeifahren eines bisher unbekannten Fahrzeugführers kam am Dienstagmittag eine 16-jährige Rollerfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher fuhr weiter.

Am Dienstag, gegen 13:15 Uhr befuhr die junge Frau aus Düren mit ihrem Mofa Roller die Rüttger-von-Scheven-Straße in Fahrtrichtung Jesuitenbad und beabsichtigte in Höhe der Haus Nummer 82 nach rechts auf das dortige Grundstück einzubiegen. Zeitgleich überholte sie ein silberner Pkw, vermutlich ein Audi, mit Euskirchener Kennzeichen und scherte knapp vor der 16-Jährigen wieder ein. Hierdurch kam die Rollerfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw entfernte sich in Fahrtrichtung Jesuitenbad.

Zeugen, die etwas gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Düren unter 02421 949-5213 oder außerhalb der Bürodienstzeiten unter 02421 949-6425 zu melden.

