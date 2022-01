Polizei Düren

POL-DN: Fahndung war erfolgreich

Düren (ots)

Eine günstige Gelegenheit nutzte gestern Mittag eine 39-Jährige aus Düren aus, um in ein Wohnhaus in Derichsweiler zu gelangen und dort Schränke und Schubladen zu durchwühlen. Am Montag, gegen 13:00 Uhr, betrat die Dürenerin unberechtigt ein Gehöft im Dürener Ortsteil Derichsweiler. An der Wohnungstür steckte von außen der Schlüssel. Diesen Umstand machte sich die Frau zu Nutze und gelangte so in das Wohnhaus des Hofes. Hier wurde sie durch die 60-jährige Bewohnerin des Hauses überrascht und konnte zunächst flüchten. Im Rahmen der Fahndung wurde die 36-Jährige durch Beamte der Polizei Düren gestellt und der Polizeiwache zugeführt. Im Haus wurde festgestellt, dass mehrere Schränke und Schubladen geöffnet wurde. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Düren aufgenommen wurde.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell