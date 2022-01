Polizei Düren

POL-DN: Versammlungen in Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen

Düren (ots)

In Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen kam es analog zu den Versammlungen der vergangenen Woche (siehe Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Düren vom 27.12.2021) auch am heutigen Tag zu insgesamt vier Veranstaltungen in Jülich und Düren. Zwischen 18:00 und 18:45 Uhr versammelten sich zunächst circa 100 Personen im Jülicher Stadtgebiet. Ausgangspunkt des Geschehens war der Schlossplatz, von wo aus in zwei Gruppen ein störungsfreier "Spaziergang" durch das Stadtgebiet mit Endpunkt am Rathaus stattfand. Etwa 75 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrierten für eine freie Impfentscheidung und Einhaltung von Grund- und Menschenrechten. Die etwa 25 Gegendemonstranten, die die Coronschutzmaßnahmen und deren Einhaltung unterstützen, folgten den "eigentlichen Spaziergängern" in gebührendem Abstand. Zu etwa gleicher Zeit fanden sich circa 50 "Dürener Bürger gegen Rechts" zu einer Kundgebung am Marktplatz ein, um gegen Gegner der Coronaschutzmaßnahmen zu demonstrieren. Ihnen gegenüber sammelten sich gegen 19:00 Uhr Personen mit Kerzen im Bereich des Kaiserplatzes. Hierbei handelte es sich erneut um eine nicht angemeldete Versammlung, die ihren Weg mit bis zu etwa 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch die Innenstadt bis zum Hoeschplatz fand. Dort endete der Aufzug um etwa 20:00 Uhr.

