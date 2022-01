Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen Fußgängerin übersehen

Düren (ots)

Schwerverletzt wurde eine 62-Jährige Frau aus Düren, als sie am Sonntagabend von einem Pkw erfasst wurde.

Gegen 18:15 Uhr beabsichtigte ein 24 Jähriger aus Düren von der Hohenzollernstraße nach rechts in die Bonner Straße in Richtung Oberstraße abzubiegen. Hierbei übersah er anscheinend eine 62-Jährige Frau aus Düren, welche die Fußgängerfurt der Bonner Straße bei Grün überqueren wollte. Er erfasste die Dürenerin mit seinem Pkw und schleuderte sie zu Boden. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, leisteten umgehend erste Hilfe. Die Fußgängerin wurde schwerverletzt mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand kein erkennbarer Sachschaden.

