Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß ging einigermaßen glimpflich aus

Kreuzau (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Samstagmittag ein 53-Jähriger Fahrzeugführer aus Düren mit seinem Pkw auf der L 249 zwischen Kreuzau und Niederau in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Der Dürener befuhr mit seinem Auto sie L 249 aus Kreuzau kommend in Fahrtrichtung Niederau. Zeugen berichteten, dass er plötzlich und ohne erkennbaren Grund nach links in den Gegenverkehr geriet und dort seitlich-frontal mit einem Pkw kollidierte, der von einer 65-Jährigen aus Düren gesteuert wurde. Bei dem Unfall wurde der 53-Jährige verletzt und mit einem Rtw in ein Krankenhaus verbracht, die 65-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L249 zwischen Kreuzau und Niederau voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell